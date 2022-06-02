РФ зі своєї території двічі обстріляла прикордоння Чернігівської області

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Ворог двічі завдав ударів по прикордонню поблизу одного з населених пунктів Новгород-Сіверського району. Перший обстріл, під час якого зафіксовано 12 вибухів від 120 мм міномета, почався близько 12 години. Вдруге ворог відкрив мінометний вогонь менш ніж через півтори години і випустив близько 10 мін по кордону", - йдеться в повідомленні.