РФ зі своєї території двічі обстріляла прикордоння Чернігівської області
18:33 02 червня Київ, Україна
Прикордонну територію Чернігівської області 2 червня двічі обстріляли з боку росії.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
"Ворог двічі завдав ударів по прикордонню поблизу одного з населених пунктів Новгород-Сіверського району. Перший обстріл, під час якого зафіксовано 12 вибухів від 120 мм міномета, почався близько 12 години. Вдруге ворог відкрив мінометний вогонь менш ніж через півтори години і випустив близько 10 мін по кордону", - йдеться в повідомленні.
У Держприкордонслужбі додали, що внаслідок обстрілу постраждалих немає.
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