РФ знову послала вагнерівців убити президента України - ГУР

12:33 20 березня Київ, Україна

Російські окупанти доставляють в Україну чергові терористичні групи з метою ліквідації керівництва України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.



Сьогодні в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов'язаних із наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ППК «Ліга» Сьогодні в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов'язаних із наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ППК «Ліга» (Вагнер) Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців – ліквідація найвищого військово-політичного керівництва України.

Путін особисто наказав на проведення чергових атак одному з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби завершилися провалом та ліквідацією терористів.



Ключові «мішені» найманців, зокрема Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмігаль.



Російські окупанти, не досягнувши поставлених завдань у ході повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади, деморалізації суспільства, розкоординації руху опору та гальмування міжнародної взаємодії України.. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів.



Зазначаємо: українській армії, спецслужбам та правоохоронним органам добре відомі плани кремля. Ми готові до відсічі агресора як у фронті, і у тилу. Жодні терористичні атаки не досягнуть успіху.



