Росія сфокусувалася на штурмі Павлівки і Вугледара - англійська розвідка

09:43 31 січня Київ, Україна

Росія почала концентрувати свої зусилля для ймовірного штурму міст Павлівка та Вугледар Донецької області і може досягти локальних успіхів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
"В останні три дні росія, ймовірно, перейшла від зондуючих атак навколо міст Павлівка та Вугледар у більш узгоджений штурм", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у міністерстві, зазначені населені пункти розташовані за 50 км на південний захід від Донецька. Раніше росія використала 155 бригаду морської піхоти для невдалого штурму цього ж району у листопаді 2022 року.
"Підрозділи 155-ї знову беруть участь у складі сил чисельністю щонайменше бригади, які, ймовірно, просунулися на кілька сотень метрів за невелику річку Кашлагач, яка позначала лінію фронту протягом декількох місяців", - наголошується в публікації.
На думку британських розвідників, російське командування, ймовірно, має на меті розробити новий напрямок просування на контрольованій Україною частині Донецької області та відволікти українські сили від Бахмутського сектора, де тривають запеклі бої.
"Існує реалістична ймовірність того, що росія продовжить добиватися локальних успіхів у цьому секторі. Проте малоймовірно, що росія має досить незалучених військ у цьому районі, щоб досягти оперативного значного прориву", — підкреслюють у Міноборони королівства.