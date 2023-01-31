Росія сфокусувалася на штурмі Павлівки і Вугледара - англійська розвідка

09:43 31 січня Київ, Україна

Росія почала концентрувати свої зусилля для ймовірного штурму міст Павлівка та Вугледар Донецької області і може досягти локальних успіхів.



Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

"В останні три дні росія, ймовірно, перейшла від зондуючих атак навколо міст Павлівка та Вугледар у більш узгоджений штурм", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у міністерстві, зазначені населені пункти розташовані за 50 км на південний захід від Донецька. Раніше росія використала 155 бригаду морської піхоти для невдалого штурму цього ж району у листопаді 2022 року.

"Підрозділи 155-ї знову беруть участь у складі сил чисельністю щонайменше бригади, які, ймовірно, просунулися на кілька сотень метрів за невелику річку Кашлагач, яка позначала лінію фронту протягом декількох місяців", - наголошується в публікації.

На думку британських розвідників, російське командування, ймовірно, має на меті розробити новий напрямок просування на контрольованій Україною частині Донецької області та відволікти українські сили від Бахмутського сектора, де тривають запеклі бої.