Росія сфокусувалася на штурмі Павлівки і Вугледара - англійська розвідка

Росія почала концентрувати свої зусилля для ймовірного штурму міст Павлівка та Вугледар Донецької області і може досягти локальних успіхів.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Як зазначають у міністерстві, зазначені населені пункти розташовані за 50 км на південний захід від Донецька. Раніше росія використала 155 бригаду морської піхоти для невдалого штурму цього ж району у листопаді 2022 року.
На думку британських розвідників, російське командування, ймовірно, має на меті розробити новий напрямок просування на контрольованій Україною частині Донецької області та відволікти українські сили від Бахмутського сектора, де тривають запеклі бої.
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