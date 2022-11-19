Росія сьогодні шукає можливості досягти "короткого перемир'я" - Зеленський

12:35 19 листопада Київ, Україна

Росії сьогодні шукає можливості досягти "короткого перемир'я". Окупанти планують відновити сили. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.

"Саме собою припинення війни не гарантує миру. Росія зараз прагне короткого перемир'я, перепочинку для відновлення сили. Деякі можуть назвати це кінцем війни, але такий перепочинок лише посилить ситуацію", - зазначив Зеленський.

Він також відкинув будь-які думки про поступки української території чи суверенітет в обмін на "світ".

"Аморальні компроміси призведуть до нового кровопролиття. Справжній тривалий та відвертий світ може стати результатом лише повного знищення російської агресії", - наголосив президент.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що територіальні компроміси з росією призведуть до того, що війна стане інструментом у міжнародних відносинах.. З цієї причини Україна не піде на такий крок.

Нагадаємо, у Білому домі відкинули чутки, що США тиснуть на Київ з приводу переговорів із Росією. Як зазначив представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, лише президент України Володимир Зеленський може ухвалити рішення про початок мирних переговорів із росією.