Росія сьогодні шукає можливості досягти "короткого перемир'я" - Зеленський

Росії сьогодні шукає можливості досягти "короткого перемир'я". Окупанти планують відновити сили. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.
Він також відкинув будь-які думки про поступки української території чи суверенітет в обмін на "світ".
Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що територіальні компроміси з росією призведуть до того, що війна стане інструментом у міжнародних відносинах.. З цієї причини Україна не піде на такий крок.
Нагадаємо, у Білому домі відкинули чутки, що США тиснуть на Київ з приводу переговорів із Росією. Як зазначив представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, лише президент України Володимир Зеленський може ухвалити рішення про початок мирних переговорів із росією.
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