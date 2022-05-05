РФ вирішила використати "Північний потік-2"

16:50 05 травня Київ, Україна

Російський Газпром вирішив задіяти потужності газопроводу "Північний потік-2" для газопостачання регіонів рф.

Про це йдеться у повідомленні компанії в Telegram.

"У зв'язку з тим, що в цей час морський газопровід "Північний потік - 2" не використовується, і з урахуванням реалізації програми газопостачання та газифікації споживачів Північно-Західного регіону, "Газпром" вирішив задіяти надлишкові російські сухопутні газотранспортні потужності проєкту "Північний потік - 2" для розвитку газопостачання регіонів північного заходу росії", - йдеться у заяві.

У "Газпромі" стверджують, що якщо Німеччина вирішить сертифікувати трубопровід, то в роботу буде включено лише одну його нитку "зі 100% завантаженням".



Початок включення в роботу другої морської нитки газопроводу "Північний потік - 2" може бути не раніше 2028 року, стверджують у "Газпромі".