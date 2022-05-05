РФ вирішила використати "Північний потік-2"

Російський Газпром вирішив задіяти потужності газопроводу "Північний потік-2" для газопостачання регіонів рф.
Про це йдеться у повідомленні компанії в Telegram.
У "Газпромі" стверджують, що якщо Німеччина вирішить сертифікувати трубопровід, то в роботу буде включено лише одну його нитку "зі 100% завантаженням".
Початок включення в роботу другої морської нитки газопроводу "Північний потік - 2" може бути не раніше 2028 року, стверджують у "Газпромі".
Початок включення в роботу другої морської нитки газопроводу "Північний потік - 2" може бути не раніше 2028 року, стверджують у "Газпромі".
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