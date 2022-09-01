Росія намагається виставити удари в Криму як теракти - ISW

Влада і пропагандисти росії намагаються виставити удари по російських військових об'єктах у Криму як теракти.
Щоб відволікти увагу від власних порушень міжнародного права та вплинути на прагнення Заходу оголосити росію державою-спонсором тероризму.
Про це йдеться у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW) за 17 серпня.
Зазначається, що в росії кваліфікували удари по штабу чф, складу боєприпасів та авіабазі Саки як терористичні акти та провели серію затримань.
Як пише ISW, напади на російські військові об'єкти повністю підпадають під законне застосування сили та не є терористичними актами. Крім того, немає доказів того, що їх вчинили екстремісти.
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