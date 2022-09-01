Росія намагається виставити удари в Криму як теракти - ISW

08:46 18 серпня Київ, Україна

Влада і пропагандисти росії намагаються виставити удари по російських військових об'єктах у Криму як теракти.



Щоб відволікти увагу від власних порушень міжнародного права та вплинути на прагнення Заходу оголосити росію державою-спонсором тероризму.



Про це йдеться у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW) за 17 серпня.



Зазначається, що в росії кваліфікували удари по штабу чф, складу боєприпасів та авіабазі Саки як терористичні акти та провели серію затримань.

"Російські офіційні особи, швидше за все, все частіше пов'язуватимуть напади українських партизанів на окупованих територіях з діяльністю екстремістських організацій у спробі приховати український партизанський рух від міжнародної спільноти та підірвати заклики України офіційно визнати росію державою-спонсором тероризму", - вважає.

Як пише ISW, напади на російські військові об'єкти повністю підпадають під законне застосування сили та не є терористичними актами. Крім того, немає доказів того, що їх вчинили екстремісти.