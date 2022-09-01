РФ намагається знищити українські зерносховища

Росія має намір зруйнувати українські поля та зерносховища.
Про це під час брифінгу повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Він нагадав, що сьогодні вранці українська ППО збила ворожу ракету типу "Калібр", яка була запущена з підводного човна, що знаходиться в акваторії Чорного моря.
Він нагадав, що сьогодні вранці українська ППО збила ворожу ракету типу "Калібр", яка була запущена з підводного човна, що знаходиться в акваторії Чорного моря.
На його думку, здійснюючи ракетні удари, ворог має на меті, перш за все, зруйнувати об'єкти цивільної інфраструктури, вбивство мирних людей.
За його словами, окупанти намагаються впливати психологічно на мирне населення. Ракетні удари вони здійснюють як із літаків, так і з території окупованого Криму, із кораблів чф.
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