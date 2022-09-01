РФ намагається знищити українські зерносховища

14:51 08 серпня Київ, Україна

Росія має намір зруйнувати українські поля та зерносховища.

Про це під час брифінгу повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.



Він нагадав, що сьогодні вранці українська ППО збила ворожу ракету типу "Калібр", яка була запущена з підводного човна, що знаходиться в акваторії Чорного моря.

Це все відбувається на тлі того, що сьогодні запрацював третій великий порт Одеської області - порт "Південний". Саме з нього пішло чергове судно з українською агропромисловою продукцією. Тобто ми бачимо, як ворог - росія виконує свої угоди, які уклала з Туреччиною і з ООН", - сказав Братчук.



На його думку, здійснюючи ракетні удари, ворог має на меті, перш за все, зруйнувати об'єкти цивільної інфраструктури, вбивство мирних людей.

Також ми розуміємо, що Чорне море - це лінія фронту. Ці ракети часто над нами пролітають і вони йдуть у бік інших регіонів нашої держави. Тут річ у тому, що ворог намагається бити по зерносховищах. Ворог намагається влучати у поля із зерном, бо розуміє – це наш ресурс. Той ресурс, який допоможе Україні фінансувати власні збройні сили...", - додав Братчук.



За його словами, окупанти намагаються впливати психологічно на мирне населення. Ракетні удари вони здійснюють як із літаків, так і з території окупованого Криму, із кораблів чф.