РФ проводить випробування своєї сумнівної вакцини на жителях ОРДЛО

Жителі окремих районів Луганської та Донецької областей (ОРДЛО) перетворюються на піддослідних кроликів для російських фармацевтів, вже зараз там проводяться випробування сумнівної російської вакцини Sputnik Light.
Про це в Фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
Sputnik Light, розроблена на основі вакцини Sputnik V, не отримала погодження для використання від Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Схвалення ВООЗ має важливе значення для поширення вакцини в рамках ініціативи глобального доступу до вакцин від коронавірусу, яка надає препарат для вакцинації бідним країнам.
Якщо двокомпонентна російська вакцина Sputnik V має цілу низку побічних ефектів, виникає питання, скільки таких ефектів має її однокомпонентний нащадок. Ймовірно, їхня кількість значно більша.
Провівши випробування своєї сумнівної вакцини на жителях так званих "ЛНР" і "ДНР", РФ не буде нести за загибель або хвороби людей ніякої відповідальності, в той час, як результат її випробувань на громадянах Росії повністю ляже на плечі російських фармацевтів. Скільки людей вб'є ця вакцина насправді - не дізнається ніхто", - підкреслюють в ГУР Міноборони.
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