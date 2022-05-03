РФ проводить випробування своєї сумнівної вакцини на жителях ОРДЛО

18:40 02 серпня Київ, Україна

Жителі окремих районів Луганської та Донецької областей (ОРДЛО) перетворюються на піддослідних кроликів для російських фармацевтів, вже зараз там проводяться випробування сумнівної російської вакцини Sputnik Light.

Про це в Фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"Провівши на тимчасово окупованих територіях України агітаційну кампанію з вакцинації препаратом Sputnik V , Російська Федерація насправді використовує там не оцю вакцину, а її однокомпонентного двійника Sputnik Light, тим самим вводячи людей в оману", - заявили в ГУР.

Sputnik Light, розроблена на основі вакцини Sputnik V, не отримала погодження для використання від Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Схвалення ВООЗ має важливе значення для поширення вакцини в рамках ініціативи глобального доступу до вакцин від коронавірусу, яка надає препарат для вакцинації бідним країнам.

"Все, що Росія може сьогодні надати своїм недореспублікам на Донбасі - це вакцини, якими користуються тільки найбідніші країни світу, в той час, як Україна вакцинує своїх громадян кращими і дорогими вакцинами, які використовують всі цивілізовані країни. І навіть це Росія робить неофіційно, намагаючись приховати факти завезення вакцини в ОРДЛО.



Жителі так званої "Л/ДНР" банально стали піддослідними кроликами для російських фармацевтів, які випробовують на них новий варіант своєї вакцини Sputnik Light, перш ніж запропонувати її росіянам", - заявляють розвідники.

Якщо двокомпонентна російська вакцина Sputnik V має цілу низку побічних ефектів, виникає питання, скільки таких ефектів має її однокомпонентний нащадок. Ймовірно, їхня кількість значно більша.



Провівши випробування своєї сумнівної вакцини на жителях так званих "ЛНР" і "ДНР", РФ не буде нести за загибель або хвороби людей ніякої відповідальності, в той час, як результат її випробувань на громадянах Росії повністю ляже на плечі російських фармацевтів. Скільки людей вб'є ця вакцина насправді - не дізнається ніхто", - підкреслюють в ГУР Міноборони.