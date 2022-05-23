РФ продовжує заперечувати свою причетність до війни на Донбасі

12:44 19 грудня Киев, Украина

Російська влада продовжує удавати стороннього спостерігача і заперечувати свою причетність до війни на Донбасі, переводячи стрілки на підбурюваних нею сепаратистів. При цьому такі твердження більше схожі на провокації.

Як стало відомо вчора, 18 грудня, з інформацією пресслужби російського Міністерства закордонних справ, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про готовність до діалогу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Лавров сказав, що у вересні, коли МЗС пропонував обговорити Донбас, він перебував з візитом в Сирії. При цьому він знову запропонував Україні обговорювати питання врегулювання на Донбасі з ОРДЛО.

"Києву потрібно виходити на прямий зв'язок з Донбасом, а не намагатися політизувати ситуацію і вирішувати питання через посередництво Москви, Берліна і Парижа", - стверджує російський міністр.

Лавров додав, що готовий до розмови з Кулебою, але тільки, щоб обговорити питання виконання Україною Мінських угод і домовленостей нормандської четвірки або питання двосторонніх відносин.

Нагадаємо, що раніше Україна заявила про спроби РФ змінити процес переговорів по Донбасу. Російська сторона в ТКГ хоче замінити нормандський формат дискусією між Україною і ОРДЛО.

Також повідомлялося, що ЄСПЛ прийняв рішення, яке затягує суперечку з РФ по Донбасу. Суд вирішив долучити до справи по Донбасу ще дві інші міждержавні справи: про збитий МН17 і про дітей з держустанов, яких незаконно вивозили в Росію на початку війни.