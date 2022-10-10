РФ продовжує наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках - Генштаб

Армія росії намагається утримати тимчасово захоплені території, зірвати контрнаступ Сил оборони на окремих напрямках, продовжує наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямах.
Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 24 ударів. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплекси окупантів.
Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони за добу збили один літак росіян Су-25, 3 БпЛА та 3 керовані авіаційні ракети Х-59.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 10 жовтня. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Озарянівка, Кам'янка, Першотравневе та Невельське.
Військо росії обстрілює позиції українських військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів за окремими напрямками та веде повітряну розвідку.
Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та житлових кварталах.
Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Так, за добу окупанти завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
В результаті за добу постраждала інфраструктура та мирні громадяни понад 30 населених пунктів. Серед них – Запоріжжя, Слов'янськ, Новобахмутівка, Сіверськ, Білогорівка, Нікополь та Благодатівка.
Для ударів по Запоріжжю росіяни використали сім зенітних керованих ракет. Вкотре постраждала критична інфраструктура міста та житло мирних громадян.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.
На інших напрямках армія росії здійснювала обстріли.
На Сіверському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Попівка, Старикова, Ворожба, Янжулівка та Миропілля.
На Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілка, Малі Проходи, Вовчанськ, Кам'янка, Дворічна та Гриньківка.
На Краматорському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Первомайське, Сіверськ, Макіївка, Новоєгорівка, Стельмахівка, Терни, Торське та Зарічне. Також, в районі населеного пункту Сватове окупанти підірвали залізничний та автомобільний мостові переходи.
На Бахмутському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Роздолівка, Серебрянка, Білогорівка, Верхньокам'яне, Зайцеве, Червона Гора, Соледар. Крім того, окупанти замінували місцевість у районі Берестового.
На Авдіївському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони населених пунктів Авдіївка, Кам'янка, Водяне, Першотравневе, Піски, Красногорівка та Мар'їнка.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогневого ураження зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Новопіль, Шахтарське, Малі Щербаки, Велика Новосілка, Малинівка та Мала Токмачка.
На Південнобузькому напрямку окупанти обстріляли райони понад 25 населених пунктів вздовж усієї лінії зіткнення. Неподалік Дудчан військові рф задіяли ударний БпЛА. Загалом на цьому напрямку окупанти здійснили до 30 вильотів БПЛА для повітряної розвідки.
Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 24 ударів. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплекси окупантів.
Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони за добу збили один літак росіян Су-25, 3 БпЛА та 3 керовані авіаційні ракети Х-59.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 10 жовтня. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Озарянівка, Кам'янка, Першотравневе та Невельське.
Військо росії обстрілює позиції українських військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів за окремими напрямками та веде повітряну розвідку.
Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та житлових кварталах.
Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Так, за добу окупанти завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
В результаті за добу постраждала інфраструктура та мирні громадяни понад 30 населених пунктів. Серед них – Запоріжжя, Слов'янськ, Новобахмутівка, Сіверськ, Білогорівка, Нікополь та Благодатівка.
Для ударів по Запоріжжю росіяни використали сім зенітних керованих ракет. Вкотре постраждала критична інфраструктура міста та житло мирних громадян.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.
На інших напрямках армія росії здійснювала обстріли.
На Сіверському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Попівка, Старикова, Ворожба, Янжулівка та Миропілля.
На Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілка, Малі Проходи, Вовчанськ, Кам'янка, Дворічна та Гриньківка.
На Краматорському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Первомайське, Сіверськ, Макіївка, Новоєгорівка, Стельмахівка, Терни, Торське та Зарічне. Також, в районі населеного пункту Сватове окупанти підірвали залізничний та автомобільний мостові переходи.
На Бахмутському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Роздолівка, Серебрянка, Білогорівка, Верхньокам'яне, Зайцеве, Червона Гора, Соледар. Крім того, окупанти замінували місцевість у районі Берестового.
На Авдіївському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони населених пунктів Авдіївка, Кам'янка, Водяне, Першотравневе, Піски, Красногорівка та Мар'їнка.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогневого ураження зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Новопіль, Шахтарське, Малі Щербаки, Велика Новосілка, Малинівка та Мала Токмачка.
На Південнобузькому напрямку окупанти обстріляли райони понад 25 населених пунктів вздовж усієї лінії зіткнення. Неподалік Дудчан військові рф задіяли ударний БпЛА. Загалом на цьому напрямку окупанти здійснили до 30 вильотів БПЛА для повітряної розвідки.
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