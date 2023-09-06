Росія призупинила депортацію населення з ТОТ до завершення псевдовиборів - ЦНС

07:06 04 вересня Київ, Україна

Як і минулого року, центральна виборча комісія росії безуспішно намагається провести "вибори" на захоплених територіях України – частинах Херсонської та Запорізької областей, а також "ДНР" та "ЛНР". Для забезпечення видимості активного "голосування" російські окупанти призупинили вивезення місцевих жителів із тимчасово окупованих територій (ТОТ) України до завершення псевдовиборів. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС) у неділю, 3 вересня.

"Противник намагається забезпечити необхідну явку на "виборах" 10 вересня через залучення до участі в "голосуванні" найбільшої кількості населення ТОТ Донецької та Луганської областей. У зв'язку з цим, окупанти припинили з початку серпня організоване вивезення громадян України з ТОТ сходу України на територію росії", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що тільки з початку поточного року було вивезено на територію росії близько 28 тисяч осіб різної вікової групи з ТОТ Донецької та Луганської областей.

Водночас росіяни вже запланували завезення масовки з росії, а також залучення бюджетників, залежних від окупаційної влади.

Також повідомляється, що під час псевдовиборів на ТОТ планують уточнити списки осіб, які можуть потрапити під мобілізацію.

"Саме з цією метою окупаційні адміністрації дозволили використати будь-який документ, що засвідчує особу при реєстрації на "виборчих дільницях", у тому числі українські паспорти та посвідчення водія", - додали в ЦНС.

Нагадаємо, що за організацію псевдовиборів СБУ повідомлено про підозру голові російської ЦВК.