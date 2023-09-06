Росія призупинила депортацію населення з ТОТ до завершення псевдовиборів - ЦНС

Як і минулого року, центральна виборча комісія росії безуспішно намагається провести "вибори" на захоплених територіях України – частинах Херсонської та Запорізької областей, а також "ДНР" та "ЛНР". Для забезпечення видимості активного "голосування" російські окупанти призупинили вивезення місцевих жителів із тимчасово окупованих територій (ТОТ) України до завершення псевдовиборів. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС) у неділю, 3 вересня.
Вказано, що тільки з початку поточного року було вивезено на територію росії близько 28 тисяч осіб різної вікової групи з ТОТ Донецької та Луганської областей.
Водночас росіяни вже запланували завезення масовки з росії, а також залучення бюджетників, залежних від окупаційної влади.
Також повідомляється, що під час псевдовиборів на ТОТ планують уточнити списки осіб, які можуть потрапити під мобілізацію.
Нагадаємо, що за організацію псевдовиборів СБУ повідомлено про підозру голові російської ЦВК.
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