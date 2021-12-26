РФ прикриває плановими навчаннями накопичення військ на кордоні з Україною

Напевно, світ ще не раз переконається у правоті слів Отто фон Бісмарка про росіян та Росію. Як слушно зауважив цей видатний німецький політик: «Ніколи не вірте російським, бо росіяни не вірять навіть самим собі». Вся сучасна політика Москви ще раз підтвердила правоту цих слів.

Свіжим прикладом тому стала заява Міноборони Росії, судячи з якої вся напруженість на українському кордоні була надуманою! «Наймирніша у світі» країна Росія зовсім не створювала військової ескалації, і ніяк не хотіла турбувати світову громадськість.

Вчора, 25 грудня, російське військове відомство без тіні збентеження повідомило про закінчення планових військових навчань у південному регіоні країни.. Тепер, знову ж таки за словами міністерства, майже 10 тисяч військовослужбовців повертаються до рідних казарм після довгого місяця "занять з бойової підготовки".

«Нас там немає» не минуло, тому путінські служби змінили фразу на «ми йдемо». А чи йдуть насправді? Згідно з новими знімками з космосу, зробленими того ж дня, посилення військової присутності Росії в анексованому Криму продовжується.

А як зазначив до цього секретар РНБО України Олексій Данилов, біля кордонів України на відстані 200 кілометрів знаходяться 122 тисячі російських військовослужбовців, а на відстані 400 км - 143,5 тисячі.