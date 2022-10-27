Росія прикриває відхід у Херсоні новобранцями - глава ГУР

08:14 27 жовтня Київ, Україна

Глава Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов заявив, що в тимчасово окупований Херсон рф завозить недавно мобілізованих росіян. Окупанти готуються до вуличних боїв. Про це він сказав у коментарі CNN.

"Росія посилює Херсон новобранцями, які нещодавно мобілізувалися. Ймовірно, їх використовують як гарматне м'ясо", - наголосив Буданов.

Водночас росія вивозить своїх маріонеток із міста та прилеглих районів.

"Москва усвідомлює всю їхню ситуацію і не хоче, щоб вони потрапили в повне оточення", - розповів глава ГУР.

За його словами, виведення військ росії прискориться, коли Україна "візьме під свій артилерійський контроль дамбу Нової Каховки".

"Тому всі наші бойові частини рухаються і в бік Херсона, і в Нову Каховку", - зазначив Буданов.

Раніше глава ГУР заявив, що ЗСУ можуть деокупувати Херсон до кінця 2022 року.

Буданов вважає, що війна з рф повинна закінчитися до літа наступного року, а після цього на росію чекають значні зміни.