Росія прикриває відхід у Херсоні новобранцями - глава ГУР

Глава Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов заявив, що в тимчасово окупований Херсон рф завозить недавно мобілізованих росіян. Окупанти готуються до вуличних боїв. Про це він сказав у коментарі CNN.
Водночас росія вивозить своїх маріонеток із міста та прилеглих районів.
За його словами, виведення військ росії прискориться, коли Україна "візьме під свій артилерійський контроль дамбу Нової Каховки".
Раніше глава ГУР заявив, що ЗСУ можуть деокупувати Херсон до кінця 2022 року.
Буданов вважає, що війна з рф повинна закінчитися до літа наступного року, а після цього на росію чекають значні зміни.
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