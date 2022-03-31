РФ переслідує 131 українця за політично вмотивованими звинуваченнями

У Криму і на території Російської Федерації за політично вмотивованими звинуваченнями без будь-яких умов утримують 131 українця. Серед яких 113 знаходяться в ув'язненні, з них 14 в тюрмах Криму, 99 - на території Росії. 67 осіб вже засуджені на тривалі терміни, 46 осіб перебувають під слідством.
Про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова, під час зустрічі з делегацією Ради Європи на чолі з генеральним директором Директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Крістосом Джакомопулосом з метою сприяння імплементації рішення Комітету Міністрів Ради Європи «Ситуація з правами людини в Криму», прийнятого 11 травня 2021.
Денисова висловила подяку за заклик, що міститься в рішенні, щодо захисту, відновлення прав і звільнення українців, незаконно утримуваних в тимчасово окупованому Криму і в РФ.
Ігноруючи всі норми міжнародного права, країна-окупант переслідує за релігійними переконаннями, порушує право на освіту рідною мовою, мілітарізує дітей, здійснює незаконний призов до лав російської армії, переміщує на півострів громадян РФ, натомість депортуючи звідти українських громадян.
Українська сторона готова надати всю документально підтверджену інформацію про порушення прав людини, яка може стати важливим елементом для підготовки звіту Радою Європи.
За підсумками зустрічі сторони домовилися про співпрацю для імплементації Рішення Комітету Міністрів Ради Європи.
Про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова, під час зустрічі з делегацією Ради Європи на чолі з генеральним директором Директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Крістосом Джакомопулосом з метою сприяння імплементації рішення Комітету Міністрів Ради Європи «Ситуація з правами людини в Криму», прийнятого 11 травня 2021.
Денисова висловила подяку за заклик, що міститься в рішенні, щодо захисту, відновлення прав і звільнення українців, незаконно утримуваних в тимчасово окупованому Криму і в РФ.
Ігноруючи всі норми міжнародного права, країна-окупант переслідує за релігійними переконаннями, порушує право на освіту рідною мовою, мілітарізує дітей, здійснює незаконний призов до лав російської армії, переміщує на півострів громадян РФ, натомість депортуючи звідти українських громадян.
Українська сторона готова надати всю документально підтверджену інформацію про порушення прав людини, яка може стати важливим елементом для підготовки звіту Радою Європи.
За підсумками зустрічі сторони домовилися про співпрацю для імплементації Рішення Комітету Міністрів Ради Європи.
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