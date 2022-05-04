РФ знадобляться роки, щоб відновити втрати збройних сил у війні в Україні - Міноборони Великобританії

Міноборони Великобританії у щоденному зведенні про те, що відбувається в Україні, спробувало оцінити втрати, завдані російським збройним силам з початку вторгнення.
За оцінками британського оборонного відомства, на початку вторгнення росія мала понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65% усієї її наземної бойової чисельності. На початок травня, вважає Міноборони Великобританії, понад чверть цих частин виведено з ладу. Найбільше постраждали елітні частини російської армії, наприклад, повітряно-десантні війська.
За оцінками британського оборонного відомства, на початку вторгнення росія мала понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65% усієї її наземної бойової чисельності. На початок травня, вважає Міноборони Великобританії, понад чверть цих частин виведено з ладу. Найбільше постраждали елітні частини російської армії, наприклад, повітряно-десантні війська.
Міноборони росії з початку війни в Україні, яка триває більше двох місяців, лише двічі повідомляло про втрати російської армії. Востаннє це було понад місяць тому, 25 березня. Тоді міноборони розповіло, що загинула 1351 особа, 3825 отримали поранення.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі