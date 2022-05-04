РФ знадобляться роки, щоб відновити втрати збройних сил у війні в Україні - Міноборони Великобританії

09:02 02 травня Київ, Україна

Міноборони Великобританії у щоденному зведенні про те, що відбувається в Україні, спробувало оцінити втрати, завдані російським збройним силам з початку вторгнення.



За оцінками британського оборонного відомства, на початку вторгнення росія мала понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65% усієї її наземної бойової чисельності. На початок травня, вважає Міноборони Великобританії, понад чверть цих частин виведено з ладу. Найбільше постраждали елітні частини російської армії, наприклад, повітряно-десантні війська.

"Росії, ймовірно, знадобляться роки, щоб відновити ці сили", - йдеться у зведенні.

Міноборони росії з початку війни в Україні, яка триває більше двох місяців, лише двічі повідомляло про втрати російської армії. Востаннє це було понад місяць тому, 25 березня. Тоді міноборони розповіло, що загинула 1351 особа, 3825 отримали поранення.