Росія втратила в 10 разів більше, ніж Україна - Зеленський

14:47 10 листопада Київ, Україна

Росія втратила з початку повномасштабної війни вдесятеро більше, ніж Україна. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN, опублікованому в четвер, 10 листопада.



За його словами, противник зазнав "приголомшливих" втрат в особовому складі та артилерії. Він також додав, що оцінка Пентагону про 50% втрат москвою танків більш-менш відповідає дійсності.



Глава держави додав, що повної реальності, особливо щодо втрат особового складу, ніхто не знає. Однак вони у багато разів перевищують українські. Однією з причин такої різниці є відмова України від тактики "гарматного м'яса", додав президент.

"Кожного разу, коли ми просимо у наших партнерів артилерію чи бронетехніку, ми розуміємо, що йдеться не лише про зброю, а насамперед про захист наших військових", - зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що артилерія від США та Європи допомогла зламати російський наступ.