РФ втратила половину танків і більшу частину високоточної зброї - Пентагон

Росія, ймовірно, втратила половину своїх основних бойових танків і використала більшу частину своєї високоточної зброї у війні, що стала великим стратегічним провалом для кремля.
Про це заявив заступник міністра оборони США з політики Колін Кал, пише CNN.
За його словами, росія зазнала ”десятки тисяч втрат” від початку війни у лютому, що на “порядки” більше, ніж Радянський Союз поніс до Афганістану.
За його словами, санкції та експортний контроль дуже ускладнять росіянам відновлення армії до того стану, який був до війни.
Кал зазначив, що є значна двопартійна підтримка просування України вперед. Але те, як ця підтримка виглядає і чого потребує українська армія надалі, може змінитися, додав представник Пентагону.
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