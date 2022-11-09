РФ втратила половину танків і більшу частину високоточної зброї - Пентагон

12:05 09 листопада Київ, Україна

Росія, ймовірно, втратила половину своїх основних бойових танків і використала більшу частину своєї високоточної зброї у війні, що стала великим стратегічним провалом для кремля.

Про це заявив заступник міністра оборони США з політики Колін Кал, пише CNN.

Путін зазнав невдачі. Росія вийде з цієї війни слабше, ніж увійшла», - сказав Кал журналістам.

За його словами, росія зазнала ”десятки тисяч втрат” від початку війни у лютому, що на “порядки” більше, ніж Радянський Союз поніс до Афганістану.

"Вони, ймовірно, втратили половину своїх основних бойових танків у всій російській армії.. Завантажили в Україні понад 80% сухопутних військ. Вони витратили більшість своїх високоточних боєприпасів в Україні", – сказав Кал.

За його словами, санкції та експортний контроль дуже ускладнять росіянам відновлення армії до того стану, який був до війни.

"Путін пішов на цю війну, намагаючись знищити Україну як незалежну, суверенну демократичну країну. Він зазнав невдачі, і це не зміниться. Суверенна, незалежна, демократична Україна витримає”, - сказав чиновник.