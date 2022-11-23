РФ майже вичерпала запаси іранських дронів - британська розвідка

11:18 23 листопада Київ, Україна

У Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки повідомили, що з вересня росія, ймовірно, запустила сотні безпілотних літальних апаратів (БПЛА) іранського виробництва проти України.

Військові аналітики зазначають, що росія переважно використовувала цю зброю проти тактичних військових цілей та української електромережі.
"Однак останнім часом російське командування, ймовірно, також хотіло, щоб БПЛА іранського виробництва віддавали пріоритет медичним установам як можливим цілям і вражали їх керованими боєприпасами у разі ідентифікації", - йдеться у повідомленні.
У британській розвідці припускають, що росія могла проводити кампанію з використання БПЛА, щоб компенсувати гостру нестачу крилатих ракет, але цей підхід мав обмежений успіх. Більшість запущених БПЛА було нейтралізовано.
"З 17 листопада 2022 року не було публічних повідомлень про удари БПЛА OWA. Росія, ймовірно, майже вичерпала свої поточні запаси, але, швидше за все, намагатиметься їх поповнити. Росія, ймовірно, може закуповувати БПЛА з-за кордону швидше, ніж вона може виготовляти нові крилаті ракети всередині країни", - йдеться у повідомленні.