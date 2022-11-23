РФ майже вичерпала запаси іранських дронів - британська розвідка

11:18 23 листопада Київ, Україна





Військові аналітики зазначають, що росія переважно використовувала цю зброю проти тактичних військових цілей та української електромережі. У Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки повідомили, що з вересня росія, ймовірно, запустила сотні безпілотних літальних апаратів (БПЛА) іранського виробництва проти України.Військові аналітики зазначають, що росія переважно використовувала цю зброю проти тактичних військових цілей та української електромережі.

"Однак останнім часом російське командування, ймовірно, також хотіло, щоб БПЛА іранського виробництва віддавали пріоритет медичним установам як можливим цілям і вражали їх керованими боєприпасами у разі ідентифікації", - йдеться у повідомленні.

У британській розвідці припускають, що росія могла проводити кампанію з використання БПЛА, щоб компенсувати гостру нестачу крилатих ракет, але цей підхід мав обмежений успіх. Більшість запущених БПЛА було нейтралізовано.