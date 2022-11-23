РФ майже вичерпала запаси іранських дронів - британська розвідка

У Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки повідомили, що з вересня росія, ймовірно, запустила сотні безпілотних літальних апаратів (БПЛА) іранського виробництва проти України.
Військові аналітики зазначають, що росія переважно використовувала цю зброю проти тактичних військових цілей та української електромережі.
Військові аналітики зазначають, що росія переважно використовувала цю зброю проти тактичних військових цілей та української електромережі.
У британській розвідці припускають, що росія могла проводити кампанію з використання БПЛА, щоб компенсувати гостру нестачу крилатих ракет, але цей підхід мав обмежений успіх. Більшість запущених БПЛА було нейтралізовано.
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