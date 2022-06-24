РФ планує низку терактів у білорусі, щоб втягнути її у війну з Україною – ГУР

16:50 24 червня Київ, Україна

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, росія спробує втягнути білорусь у війну з Україною за допомогою низки провокацій по інфраструктурних об'єктах та цивільному населенню.

«Для цього до міста Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи. До їхнього складу входять кадрові співробітники головного розвідувального управління росії та найманці приватних військових компаній, контрольованих пригожиним і шойгу», - зазначили в ГУР МО.

Відомо, що до планів цих груп входить організація серії терактів на території білорусі. Не виключено, що буде використаний сценарій, аналогічний до застосованого в росії під час розпалювання війни в Чечні. Тоді спецслужби росії організували вибухи в кількох будинках Рязані, звинувативши в цьому міфічних «чеченських бойовиків».

«ГРУ рф планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському НПЗ, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивів. Під час обстрілу додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарні та школи», — додали в українській розвідці.

Там наголосили, що такі дії можуть створити для білоруського диктатора олександра лукашенка формальний привід для розв'язання війни. Вважається, що в цьому випадку у нього не буде можливості уникнути участі у війні.