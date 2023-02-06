Росія планує провести "регіональні вибори" на окупованих територіях 10 вересня - британська розвідка

У росії запланували проведення "регіональних виборів" на тимчасово окупованих територіях України, які зазнали спроб анексії з боку росії, на 10 вересня 2023 року.
Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки. Відповідну заяву зробила глава ради федерації росії валентина матвієнко 1 лютого, відзначають британські розвідники.
Це сталося після продовження зусиль з “русифікації” окупованих територій, які охоплюють перегляд систем освіти, зв'язку та транспорту, зазначають у британській розвідці.
На тлі відсутності демократичного вибору на виборах регіонального рівня в росії так звані лідери рф будуть використовувати регіональні вибори як виправдання окупації, зазначили в британській розвідці.
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