Росія планує провести "регіональні вибори" на окупованих територіях 10 вересня - британська розвідка

14:19 06 лютого Київ, Україна

У росії запланували проведення "регіональних виборів" на тимчасово окупованих територіях України, які зазнали спроб анексії з боку росії, на 10 вересня 2023 року.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки. Відповідну заяву зробила глава ради федерації росії валентина матвієнко 1 лютого, відзначають британські розвідники.

"Проведення виборів у той же день голосування, яке заплановане по всій росії, підкреслює прагнення керівництва росії представити території як невіддільні частини федерації", - йдеться у звіті англійської розвідки.

Це сталося після продовження зусиль з “русифікації” окупованих територій, які охоплюють перегляд систем освіти, зв'язку та транспорту, зазначають у британській розвідці.



На тлі відсутності демократичного вибору на виборах регіонального рівня в росії так звані лідери рф будуть використовувати регіональні вибори як виправдання окупації, зазначили в британській розвідці.