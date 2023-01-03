Рф планує провести мобілізацію на півдні України - ЦНС

10:04 03 січня Київ, Україна

Країна-агресор росія планує нову хвилю мобілізації, яка торкнеться мешканців захоплених територій, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Незважаючи на заяви вищого керівництва, ворог не припиняє часткову мобілізацію, яка насправді є масштабною і не має винятків. На початку 2023 року ворог планує нову хвилю, і вона ставитиметься до мешканців тимчасово окупованого півдня”, - йдеться у повідомленні.

За даними ЦНС, пропагандисти готують фундамент для закриття кордонів росії та ізоляції країни. У той самий час буде посилено мобілізаційні заходи. Призивати планують власників російського паспорта, адже жодних винятків для "нових регіонів росії" в кремлі не буде, зазначили в ЦНС.