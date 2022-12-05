Росія планує нову хвилю мобілізації в січні-лютому - ЦНС

15:43 05 грудня Київ, Україна

Кремль має намір провести нову хвилю мобілізації у січні-лютому. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Початок функціонування нової системи обліку військовозобов'язаних заплановано на лютий 2023 року. Приблизно на цей час очікується також початок нової хвилі мобілізації в росії, яка має пройти під пропагандистським гаслом "війни проти колективного Заходу". Кремль намагається накопичити нові сили до весни 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даними Генштабу ЗСУ, кремль вважає, що для перемоги над Україною необхідно задіяти п'ять мільйонів військовослужбовців, що й викликає необхідність впровадження жорсткішої системи обліку військовозобов'язаних.

"Накопичення таких сил виглядає сумнівно. Зараз міноборони росії не має необхідних ресурсів для забезпечення такої кількості військових. Тому маніпуляції цифрою в п'ять мільйонів є одним із елементів психологічного тиску на українців", - вважають у Центрі національного спротиву.



Там стверджують, що це свідчить про те, що путін не зацікавлений у завершенні війни.