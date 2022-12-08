РФ перекинула елітний танковий підрозділ на Луганщину для оборони - британська розвідка

12:32 08 грудня Київ, Україна

Росія використовує 1-у гвардійську танкову армію, яка зазнала значних втрат під час відступу з Харківщини у вересні 2022 року, для оборони міста Сватове, що на Луганщині.



Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

"Підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії (1 ГТА) росії, ймовірно, розгорнуті на лінії оборони поблизу міста Сватове Луганської області", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначають, що передбачувано елітна 1 ГТА зазнала значних втрат на початку війни, зокрема, під час втечі з Харківської області у вересні 2022 року.

"Тепер вона, ймовірно, була частково посилена мобілізованими резервістами, хоча й залишається значно меншою за дозволену чисельність понад 25 000 осіб", - вважають аналітики.

При цьому росія завершила майже безперервну систему траншей вздовж 60 км між Сватовим та російським кордоном.