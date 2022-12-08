РФ перекинула елітний танковий підрозділ на Луганщину для оборони - британська розвідка
12:32 08 грудня Київ, Україна
Росія використовує 1-у гвардійську танкову армію, яка зазнала значних втрат під час відступу з Харківщини у вересні 2022 року, для оборони міста Сватове, що на Луганщині.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
"Підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії (1 ГТА) росії, ймовірно, розгорнуті на лінії оборони поблизу міста Сватове Луганської області", - йдеться у повідомленні.
У міністерстві зазначають, що передбачувано елітна 1 ГТА зазнала значних втрат на початку війни, зокрема, під час втечі з Харківської області у вересні 2022 року.
"Тепер вона, ймовірно, була частково посилена мобілізованими резервістами, хоча й залишається значно меншою за дозволену чисельність понад 25 000 осіб", - вважають аналітики.
При цьому росія завершила майже безперервну систему траншей вздовж 60 км між Сватовим та російським кордоном.
"Незважаючи на тривалість цих робіт, глибина оборонних споруд залишається незрозумілою. Ефективність оборонних операцій 1 ГТА та інших формувань значною мірою залежатиме від обсягу запасних позицій, що взаємно підтримуються", — додали в Міноборони королівства.
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