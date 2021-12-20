РФ заперечує бажання приєднати територію Донбасу

15:45 09 липень Київ, Україна

У плани Росії не входить приєднання території окупованого Донбасу, сказав Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак
Раніше про таку перспективу заявляв екс-прем'єр-міністр ДНР Олександр Бородай.
"Це думка виключно авторів цих заяв. На державному рівні питання в такій постановці, навіть в першому наближенні, ніколи не обговорювалися ", - підкреслив Козак, додавши, що Росія сподівається на мирне політичне врегулювання конфлікту, тому що у країни свій інтерес. Навіть тимчасово зупинений конфлікт на південно-західних кордонах РФ точно не потрібен.
Також заступник голови адміністрації президента сказав, що постійні безрезультатні переговори з приводу статусу Л / ДНР часто нагадують "театр абсурду".
"Але ж час невблаганно. Конфлікту вже шість років. Даремні, безрезультативні тривалі переговори тільки збільшують прірву між жителями Донбасу і владою України. Очевидно, що з плином часу її скорочувати буде все складніше ", - зазначив він.
Нагадаємо, що сьогодні в ході обговорення закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей з російською стороною на засіданні ТКГ в черговий раз не вдалося досягти консенсусу навіть по преамбулі, не кажучи вже про інших принципових статтях, за якими "навряд чи можливо в принципі домовитися ".

Росія наполягала на тому, щоб Україна надала проект по особливому статусу Донбасу до 6 липня.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто і ніщо не може вимагати від України на міжнародній арені, включаючи прийняття закону "Про особливий статус Донбасу".