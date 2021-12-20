РФ заперечує бажання приєднати територію Донбасу

У плани Росії не входить приєднання території окупованого Донбасу, сказав Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак
Раніше про таку перспективу заявляв екс-прем'єр-міністр ДНР Олександр Бородай.
Також заступник голови адміністрації президента сказав, що постійні безрезультатні переговори з приводу статусу Л / ДНР часто нагадують "театр абсурду".
Нагадаємо, що сьогодні в ході обговорення закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей з російською стороною на засіданні ТКГ в черговий раз не вдалося досягти консенсусу навіть по преамбулі, не кажучи вже про інших принципових статтях, за якими "навряд чи можливо в принципі домовитися ".
Росія наполягала на тому, щоб Україна надала проект по особливому статусу Донбасу до 6 липня.
Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто і ніщо не може вимагати від України на міжнародній арені, включаючи прийняття закону "Про особливий статус Донбасу".
Росія наполягала на тому, щоб Україна надала проект по особливому статусу Донбасу до 6 липня.
Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто і ніщо не може вимагати від України на міжнародній арені, включаючи прийняття закону "Про особливий статус Донбасу".
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