РФ заперечує бажання приєднати територію Донбасу

15:45 09 липень Київ, Україна

У плани Росії не входить приєднання території окупованого Донбасу, сказав Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак

Раніше про таку перспективу заявляв екс-прем'єр-міністр ДНР Олександр Бородай.

"Це думка виключно авторів цих заяв. На державному рівні питання в такій постановці, навіть в першому наближенні, ніколи не обговорювалися ", - підкреслив Козак, додавши, що Росія сподівається на мирне політичне врегулювання конфлікту, тому що у країни свій інтерес. Навіть тимчасово зупинений конфлікт на південно-західних кордонах РФ точно не потрібен.

Також заступник голови адміністрації президента сказав, що постійні безрезультатні переговори з приводу статусу Л / ДНР часто нагадують "театр абсурду".

"Але ж час невблаганно. Конфлікту вже шість років. Даремні, безрезультативні тривалі переговори тільки збільшують прірву між жителями Донбасу і владою України. Очевидно, що з плином часу її скорочувати буде все складніше ", - зазначив він.