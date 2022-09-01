Росія відправляє колони своєї техніки з Криму до Херсонської області - облрада

15:51 30 серпня Київ, Україна

Росія формує великі колони техніки у Криму та відправляє їх у бік Херсонської області. ЗСУ б'є по мостах, щоб ця техніка не доїхала до лінії фронту.

Про це заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань в ефірі 24 каналу, опублікованому на своїй Facebook-сторінці у вівторок, 30 серпня.

«Росіяни формують великі колони техніки у Криму та відправляють у бік тимчасово окупованої Херсонщини. Важливо, щоби цю техніку не перекинули до лінії фронту. І ось ми спостерігаємо – знову чіткі прильоти по Антонівському мосту», - зазначив він.

Наразі дуже важливим є «коригування» транспортних артерій, щоб цю техніку не перекинули на правий берег, зазначив народний обранець.