Рф відправила до Сирії крадену кукурудзу. Україна просить Ліван не впускати судно

Україна направила Лівану дипломатичну ноту, в якій попросила заборонити сирійському державному вантажному судну, яке, ймовірно, перевозило крадену українську кукурудзу, зайти в ліванський порт Триполі.
Про це пише агентство Reuters.
Українські чиновники в коментарі Reuters розповіли, що судно Finikia перевозило 6 000 тонн кукурудзи, яку вважає викраденою та вивезеною із чорноморського порту Севастополь.
У ноті міністерствам транспорту, фінансів та економіки Лівану, а також митному управлінню посольства стверджується, що кукурудзу вкрали із сховищ у Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях України.
У ноті також заявили, що судно порушує міжнародне право і висловили сподівання, що Ліван не дозволить зайти сирійському судну до ліванських портів "для продажу вкраденого українського зерна".
Міністр економіки Лівану сказав, що він не отримував офіційної ноти, але сказав, що українське посольство надсилало подібні ноти в минулому. Росія ж раніше заперечувала крадіжку українського зерна.
Судно Finikia належать Головному управлінню морського транспорту Сирії. З 2015 року Сполучені Штати наклали санкції на організацію і кораблі, що належить їй, за їхню нібито роль у війні в Сирії.
За оцінками України, 500 000 тонн награбованого росією українського зерна прибули до Сирії 2022 року з кількох портів після початку вторгнення росії в Україну.
Про це пише агентство Reuters.
Українські чиновники в коментарі Reuters розповіли, що судно Finikia перевозило 6 000 тонн кукурудзи, яку вважає викраденою та вивезеною із чорноморського порту Севастополь.
У ноті міністерствам транспорту, фінансів та економіки Лівану, а також митному управлінню посольства стверджується, що кукурудзу вкрали із сховищ у Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях України.
У ноті також заявили, що судно порушує міжнародне право і висловили сподівання, що Ліван не дозволить зайти сирійському судну до ліванських портів "для продажу вкраденого українського зерна".
Міністр економіки Лівану сказав, що він не отримував офіційної ноти, але сказав, що українське посольство надсилало подібні ноти в минулому. Росія ж раніше заперечувала крадіжку українського зерна.
Судно Finikia належать Головному управлінню морського транспорту Сирії. З 2015 року Сполучені Штати наклали санкції на організацію і кораблі, що належить їй, за їхню нібито роль у війні в Сирії.
За оцінками України, 500 000 тонн награбованого росією українського зерна прибули до Сирії 2022 року з кількох портів після початку вторгнення росії в Україну.
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