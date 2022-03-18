РФ відмовилася від участі в Договорі з відкритого неба і покине його в кінці року

За останній час в ЗМІ неодноразово повідомлялося про порушення з боку Росії правил міжнародного Договору з відкритого використання неба. Як заявило сьогодні, 18 червня, МЗС Російської федерації, з 18 грудня Росія припиняє своє членство в Договорі з відкритого неба.

"Росія повідомила всі держави-учасниці про своє рішення вийти з ДВН через шість місяців після подання відповідного повідомлення. Таким чином, це станеться 18 грудня 2021 року", - сказано в повідомленні. "Даний крок має на увазі одночасний вихід і з сформованої в рамках Договору групи держав-учасників, що включає нашу країну і Білорусь. Про вихід з цієї групи також проінформовані всі держави-учасники і окремо - білоруські партнери", - додали в МЗС РФ.

У відомстві зазначають, що вихід Росії з договору показав, що спроби домогтися односторонніх переваг, ігноруючи інтереси і заклопотаності Москви, приречені на провал.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін денонсував договір (офіційно оформив відмову від участі в договорі) 7 червня.

22 листопада минулого року про вихід з Договору з відкритого неба оголосили в США. Причиною цього там назвали те, що Росія не виконує своїх зобов'язань по ньому.

Договір з відкритого неба був підписаний в 1992 році представниками 23 країн-членів ОБСЄ. На цей момент кількість учасників документа досягла 34, включаючи США і Росію. В рамках угоди сторони можуть проводити спостережні польоти над територіями одна одної, а також використовувати фото- і відеозйомку.