РФ засудила фігурантів "Хізб ут-Тахрір" - від 12 до 17 років колонії суворого режиму

14:49 03 листопада Київ, Україна

Суд Російської Федерації засудив до ув'язнення в колонії суворого режиму учасників гучної справи "Хізб ут-Тахрір".



Йдеться про Арсена Абхаірова, Рустема Емірусеінова і Ескендера Абдуганієва. Вони отримали терміни від 12 до 17 років колонії суворого режиму.



Для їхньої підтримки в суд намагалися потрапити більше сотні кримських татар, які прямували в Ростов. Однак усіх затримали російські силовики на Керченському мосту. У людей забрали паспорти і не випускали з окупованого півострова. Деяким за проїзд погрожували - штрафом.



Як повідомляє громадська організація Кримська солідарність, поліціянти пояснили це необхідністю перевірки осіб по базі даних. Водночас пасажирів інших національностей пропускали. На міст прибув загін ОМОНу і Росгвардії.