РФ облаштувала фільтраційний табір на кордоні з Естонією для українців

15:12 30 травня Київ, Україна

Росіяни створили фільтраційний табір на кордоні з Естонією.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти не просто не знижують темп депортації та фільтрації, але вдаються до нових засобів "денаZифікації". Тепер фільтраційні табори для українців не тільки на окупованій території України. Прийшли перші докази щодо облаштування фільтраційних таборів безпосередньо в росії в районі пунктів перетину кордону Росії з Естонією. Тепер росіяни при встановленні українців, які намагаються перетнути кордон і щодо яких мають дані, що вони отримали статус притулку від війни, їх доставляють у такий фільтраційний табір" – радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, маріупольці, які потрапили в такий табір, розповідають, що табір у Безіменному Новоазовського району виглядає дитячою грою порівняно з прикордонним російським.



Радник мера закликав маріупольців намагатися використати інші шляхи втечі, зокрема, через білорусь та Грузію.



Минулої доби, за його словами, до фільтраційного табору с.Безіменне Новоазовського району доставили 253 особи, у тому числі 33 дитини.