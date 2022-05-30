РФ облаштувала фільтраційний табір на кордоні з Естонією для українців

Росіяни створили фільтраційний табір на кордоні з Естонією.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За словами Андрющенка, маріупольці, які потрапили в такий табір, розповідають, що табір у Безіменному Новоазовського району виглядає дитячою грою порівняно з прикордонним російським.
Радник мера закликав маріупольців намагатися використати інші шляхи втечі, зокрема, через білорусь та Грузію.
Минулої доби, за його словами, до фільтраційного табору с.Безіменне Новоазовського району доставили 253 особи, у тому числі 33 дитини.
Радник мера закликав маріупольців намагатися використати інші шляхи втечі, зокрема, через білорусь та Грузію.
Минулої доби, за його словами, до фільтраційного табору с.Безіменне Новоазовського району доставили 253 особи, у тому числі 33 дитини.
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