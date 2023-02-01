Росія обстрілює Херсонщину, намагаючись деморалізувати цивільних - британська розвідка

10:12 01 лютого Київ, Україна

Російські збройні формування ведуть інтенсивні обстріли Херсонської області, ймовірно, намагаючись погіршити моральний стан цивільного населення.



Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

"В останні дні деякі з найінтенсивніших обстрілів у конфлікті, ймовірно, сталися вздовж річки Дніпро на півдні України. Це включало продовження російським артилерійським обстрілом Херсона зі сходу річки", — зазначили в міністерстві.

Як нагадали в Міноборони королівства, 29 січня 2023 року місцева влада повідомила про ще трьох загиблих мирних жителів у Херсоні, а два іноземні судна, що стоять на річці, отримали пошкодження, що спричинили розлив нафти. При цьому Херсон залишається найбільшим українським містом, що найбільш регулярно обстрілюється, за межами Донбасу, зазначають в установі.