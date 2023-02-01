Росія обстрілює Херсонщину, намагаючись деморалізувати цивільних - британська розвідка

Російські збройні формування ведуть інтенсивні обстріли Херсонської області, ймовірно, намагаючись погіршити моральний стан цивільного населення.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Як нагадали в Міноборони королівства, 29 січня 2023 року місцева влада повідомила про ще трьох загиблих мирних жителів у Херсоні, а два іноземні судна, що стоять на річці, отримали пошкодження, що спричинили розлив нафти. При цьому Херсон залишається найбільшим українським містом, що найбільш регулярно обстрілюється, за межами Донбасу, зазначають в установі.
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