Росія не зможе збільшити сили, щоб вплинути на результат війни - англійська розвідка

13:26 07 лютого Київ, Україна

Малоймовірно, що Росія зможе наростити сили, необхідні для того, щоб суттєво вплинути на результат війни найближчими тижнями.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.



За даними розвідників, ймовірно, що Росія намагається відновити великі наступальні операції в Україні з початку січня 2023 року.. Її оперативною метою майже напевно є захоплення решти утримуваних Україною частин Донецької області.



За даними британських розвідників, російським військам вдається видобувати лише кілька сотень метрів території на тиждень.. Це майже напевно пов'язане з тим, що Росії зараз не вистачає боєприпасів та маневрених підрозділів, необхідних для успішних наступальних дій.



Найвище командування, ймовірно, розробляє плани, які вимагають від недоукомплектованих, недосвідчених підрозділів досягнення нереалістичних цілей через політичний та професійний тиск, зазначили в британській розвідці.