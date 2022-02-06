РФ не припиняє стягувати війська до кордону з Україною

Поки весь світ робить ставки, чи нова війна буде в Європі, Росія не припиняє стягувати війська до кордону з Україною. Путін, почувши запах влади над ситуацією, продовжує тримати інтригу.
Тим часом біля кордону з нашою державою, за даними розвідки США, зосереджено вже 70% військ, необхідних для повномасштабного вторгнення. Чи зробить Володимир Путін свій останній у всіх відношеннях крок?
За інформацією з Вашингтона, за півмісяця кількість батальйонних тактичних груп РФ на кордоні з Україною збільшилася з 60 до 83. І ще 14 груп рухаються до кордону.
Точних дат можливого наступу ніхто не називає, але є думка, що багато в чому це пов'язано з погодою.. Американці чомусь вважають, що росіяни бояться бездоріжжя і чекають на морози в середині лютого.
Покладаючись на вже проведені розрахунки, у Білому домі вже назвали терміни захоплення Києва та кількість втрат з обох боків.
Але при цьому Вашингтон не врахував патріотичний настрій та довгий військовий досвід українців у попередніх війнах. Як запевнять Міноборони, сьогодні ймовірність переходу Росії до прямих військових дій проти України оцінюється як низька.
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