РФ не припиняє стягувати війська до кордону з Україною

09:14 06 лютий Київ, Україна

Поки весь світ робить ставки, чи нова війна буде в Європі, Росія не припиняє стягувати війська до кордону з Україною. Путін, почувши запах влади над ситуацією, продовжує тримати інтригу.

Тим часом біля кордону з нашою державою, за даними розвідки США, зосереджено вже 70% військ, необхідних для повномасштабного вторгнення. Чи зробить Володимир Путін свій останній у всіх відношеннях крок?

За інформацією з Вашингтона, за півмісяця кількість батальйонних тактичних груп РФ на кордоні з Україною збільшилася з 60 до 83. І ще 14 груп рухаються до кордону.

Точних дат можливого наступу ніхто не називає, але є думка, що багато в чому це пов'язано з погодою.. Американці чомусь вважають, що росіяни бояться бездоріжжя і чекають на морози в середині лютого.

Покладаючись на вже проведені розрахунки, у Білому домі вже назвали терміни захоплення Києва та кількість втрат з обох боків.

"Україна може втратити від 5000 до 25 000 військовослужбовців, у той час як втрати російських військ можуть становити від 3000 до 10 000, а втрати серед цивільного населення можуть становити від 25 000 до 50 000, за оцінками США", - йдеться у матеріалі.

Але при цьому Вашингтон не врахував патріотичний настрій та довгий військовий досвід українців у попередніх війнах. Як запевнять Міноборони, сьогодні ймовірність переходу Росії до прямих військових дій проти України оцінюється як низька.