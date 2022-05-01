РФ не припиняє спроб зірвати візит Вселенського Патріарха в Україну

09:42 30 липня Київ, Україна

У 1033-ю річницю Хрещення Русі-України підконтрольна Кремлю Українська православна церква зібрала під час пандемії тисячі парафіян на Велику хресну ходу з метою провести політичні маніфестації і зірвати візит Вселенського Патріарха Варфоломія в Україну.



З огляду на те, що план зриву візиту Варфоломія через поширення коронавірусу поки залишається під питанням, а пропагандистські меседжі «Стоп Варфоломій!!!», «Святий княже Володимире, захисти нас від Варфоломія!!!» своєї мети не досягли, проросійські інтернет-ресурси запустили таку інформаційну хвилю.



Так, 27 липня «versii.com» опублікували статтю «Помилка пРезидента», в якій мова йде про те, що нібито «24 серпня на святкування ювілею Незалежності приїжджає Константинопольський патріарх Варфоломій, і Офіс Президента планує урочисто передати йому Софію Київську, а також трохи пізніше, Києво-Печерську та Почаївську лаври». Надалі новину передрукували проросійські «зливні бачки», такі як «naspravdi.info», «livejournal» - «naiusha», «Україна Зараз», «Україна Online», «Донбас і Мир» і деякі інші.



Судячи із залякування вірян і читачів, штучного загострення міжконфесійного протистояння, наміру організувати акції протесту, для РФ зрив візиту Вселенського Патріарха Варфоломія в Україну вкрай важливий. І наскільки далеко Москва готова піти для досягнення цієї мети, залишається тільки здогадуватися...