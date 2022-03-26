РФ не зрозуміло, що має на увазі Україна, коли говорить про зустріч "нормандської четвірки"

Керівництво Кремля знову відхрещується від зустрічі "нормандської четвірки". Такі висновки можна зробити з заяви заступника міністра закордонних справ Росії Андрія Руденка.
Руденко також додав, що він особисто не знає ні про які факти і ні про які дати.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак під час зустрічі з послами країн Великої сімки 30 жовтня повідомив, що триває активний діалог на рівні радників "нормандської четвірки" в контексті підготовки найближчим часом саміту лідерів нормандського формату.
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