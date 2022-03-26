РФ не зрозуміло, що має на увазі Україна, коли говорить про зустріч "нормандської четвірки"

14:23 02 листопада Київ, Україна

Керівництво Кремля знову відхрещується від зустрічі "нормандської четвірки". Такі висновки можна зробити з заяви заступника міністра закордонних справ Росії Андрія Руденка.

"Нам поки нічого про це не відомо, про яку "нормандську четвірку" йдеться. Як ви знаєте, "нормандський формат" розділений на кілька рівнів, підрівнів. Зустрічаються міністри, контактують і радники. Що мають на увазі в цьому випадку представники України, мені не зрозуміло", - сказав він журналістам.

Руденко також додав, що він особисто не знає ні про які факти і ні про які дати.



Глава Офісу Президента Андрій Єрмак під час зустрічі з послами країн Великої сімки 30 жовтня повідомив, що триває активний діалог на рівні радників "нормандської четвірки" в контексті підготовки найближчим часом саміту лідерів нормандського формату.