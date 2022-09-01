Росія не може набрати нові військові підрозділи - українська розвідка

08:45 22 серпня Київ, Україна

Українська розвідка повідомляє, що в росії не можуть сформувати нові військові підрозділи через брак охочих йти на війну.

Зазначається, що у Нижегородській області росії практично зірвано формування танкового батальйону, яке триває з початку липня. Із необхідних 160 осіб контракт на проходження служби підписали близько 30 осіб.



За даними розвідки, для більшої вмотивованості керівництво області росії обіцяє виплачувати з 1 вересня щомісячну фінансову допомогу в розмірі 10 тисяч рублів сім'ям "добровольців-контрактників", у яких діти навчаються в 10-11 класах середніх загальноосвітніх шкіл. Втім, це не призвело до значного припливу охочих вирушити на війну.



В цілому, в росії була створена нова мобілізаційна система. Вона передбачає проведення мобілізаційних заходів за територіальним принципом. Коли у кожній регіональній одиниці формуються підрозділи, які фінансуються коштом місцевого бюджету.



У зону особливої уваги "рекрутерів" потрапляють, насамперед, представники "малих народів" та найбідніше населення. Відповідно до соціальних досліджень, саме ці категорії мають найбільший "протестний потенціал" через погіршення соціально-економічної ситуації, зазначають у ГУР.



Нагадаємо, значна частина російських військових вважає недоцільним продовжувати задіяти сили для участі у військово-парадних заходах у мирний час, тоді як російські війська зазнають тяжких втрат в Україні, йдеться у щоденному звіті британської розвідки.