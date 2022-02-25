РФ нарощує війська біля кордонів України через "недружні дії української сторони"

Росія не відвела війська від українських кордонів, а навпаки, збільшує їхню чисельність, аргументуючи це "недружніми діями української сторони".
Таке пояснення дав перший заступник голови ФСБ РФ - керівник Прикордонної служби Володимир Кулішов.
Таке пояснення дав перший заступник голови ФСБ РФ - керівник Прикордонної служби Володимир Кулішов.
Він не уточнив, які недружні дії здійснює Україна.
Кулішов зазначив, що російські прикордонники оснащені всім необхідним для несення служби з охорони кордону, в тому числі в разі загострення ситуації.
Також він заявив, що Україна фактично перестала робити рів на кордоні з Росією.
У Міноборони України відзначають, що Росія обіцяла відвести війська від українського кордону до травня, але більша їхня частина, в тому числі техніка, залишаються на своїх місцях.
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