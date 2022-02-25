РФ нарощує війська біля кордонів України через "недружні дії української сторони"

12:23 27 травень Київ, Україна

Росія не відвела війська від українських кордонів, а навпаки, збільшує їхню чисельність, аргументуючи це "недружніми діями української сторони".



Таке пояснення дав перший заступник голови ФСБ РФ - керівник Прикордонної служби Володимир Кулішов.

"З огляду на динаміку розвитку обстановки на даному напрямку, а також недружні дії української сторони щодо Російської Федерації, нами приймаються адекватні заходи щодо зміцнення і збільшення щільності охорони державного кордону, а також щодо планового нарощування її технічного оснащення", - сказав Кулішов.

Він не уточнив, які недружні дії здійснює Україна.



Кулішов зазначив, що російські прикордонники оснащені всім необхідним для несення служби з охорони кордону, в тому числі в разі загострення ситуації.



Також він заявив, що Україна фактично перестала робити рів на кордоні з Росією.

"В минулому році українською стороною активних будівельних робіт не проводилося, що, по всій видимості, пов'язано з недостатнім фінансуванням проєкту", - говорить Кулішов.

У Міноборони України відзначають, що Росія обіцяла відвести війська від українського кордону до травня, але більша їхня частина, в тому числі техніка, залишаються на своїх місцях.