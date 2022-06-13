РФ навмисно займається вивозом картин та коштовностей з території України

07:24 13 червня Київ, Україна

Міжнародна група вчених та експертів з цифрових технологій, що відслідковують крадіжки, з'ясувала, що росія навмисно вивозить з України певні артефакти, які є об'єктами культурної спадщини.

Про це пише The Guardian. За даними вчених, крадіжкою та контрабандою займається спеціальна група.



З самого початку війни за крадіжками та знищенням культурних цінностей України росією стежила лабораторія в американському штаті Вірджинія. Один з її співробітників, антрополог Брайан Деніелс, розповів, що є вагомі докази того, що росія значною мірою зосереджена на крадіжці скіфського золота.

"Зараз є дуже вагомі докази того, що це навмисний крок росії, коли певні картини та прикраси були... вивезені до росії", - зазначив Деніелс.

Слід крадіжок значною мірою зосереджено на дорогоцінному скіфському золоті. Це старовинні філігранні вироби, які часто зображують тварин, йдеться в публікації.

"Ці предмети візуально приголомшують, і зараз так багато повідомлень про злодійство, що очевидно, що це стратегія", - сказав Деніелс.

За його словами, українці, звичайно, також дуже зацікавлені в тому, щоб ми склали список вкрадених речей.



У той самий час вчений не знає, чи була грошова цінність найважливішим чинником для росіян, чи предмети було обрано за їхнє культурне значення.

"Можливо, все це є частиною підриву ідентичності України як окремої країни, із претензією на законне володіння росією усіма їхніми експонатами", - наголосив Деніелс.

Вчений розповів, що росія вживає все більш рішучих дій у спробах вкрасти українські скарби. Як правило, крадіжкам передують допити музейних працівників, які супроводжуються погрозами.

Як розповіла кримський археолог Валентина Мордвинцева, про мотиви росії наразі говорити складно: «Я думаю, що у всьому цьому багато факторів із різними інтересами. Але доки триває війна, важко бути об'єктивними в оцінках. Після закінчення війни мародерів судитимуть».



З початку війни росія регулярно руйнує чи викрадає об'єкти культурної спадщини України. Так, на початку травня в селі Сковородинівка Харківської області прямим влучанням ракети було зруйновано Національний музей Григорія Сковороди. Будівлю, на базі якої він працював, звели ще у XVIII столітті. Сам музей було засновано у 1972 році. Там останніми роками жив і був похований Сковорода, який вважається родоначальником російської релігійної філософії.