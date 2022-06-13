РФ навмисно займається вивозом картин та коштовностей з території України

Міжнародна група вчених та експертів з цифрових технологій, що відслідковують крадіжки, з'ясувала, що росія навмисно вивозить з України певні артефакти, які є об'єктами культурної спадщини.
Про це пише The Guardian. За даними вчених, крадіжкою та контрабандою займається спеціальна група.
З самого початку війни за крадіжками та знищенням культурних цінностей України росією стежила лабораторія в американському штаті Вірджинія. Один з її співробітників, антрополог Брайан Деніелс, розповів, що є вагомі докази того, що росія значною мірою зосереджена на крадіжці скіфського золота.
З самого початку війни за крадіжками та знищенням культурних цінностей України росією стежила лабораторія в американському штаті Вірджинія. Один з її співробітників, антрополог Брайан Деніелс, розповів, що є вагомі докази того, що росія значною мірою зосереджена на крадіжці скіфського золота.
Слід крадіжок значною мірою зосереджено на дорогоцінному скіфському золоті. Це старовинні філігранні вироби, які часто зображують тварин, йдеться в публікації.
За його словами, українці, звичайно, також дуже зацікавлені в тому, щоб ми склали список вкрадених речей.
У той самий час вчений не знає, чи була грошова цінність найважливішим чинником для росіян, чи предмети було обрано за їхнє культурне значення.
Вчений розповів, що росія вживає все більш рішучих дій у спробах вкрасти українські скарби. Як правило, крадіжкам передують допити музейних працівників, які супроводжуються погрозами.
Як розповіла кримський археолог Валентина Мордвинцева, про мотиви росії наразі говорити складно: «Я думаю, що у всьому цьому багато факторів із різними інтересами. Але доки триває війна, важко бути об'єктивними в оцінках. Після закінчення війни мародерів судитимуть».
З початку війни росія регулярно руйнує чи викрадає об'єкти культурної спадщини України. Так, на початку травня в селі Сковородинівка Харківської області прямим влучанням ракети було зруйновано Національний музей Григорія Сковороди. Будівлю, на базі якої він працював, звели ще у XVIII столітті. Сам музей було засновано у 1972 році. Там останніми роками жив і був похований Сковорода, який вважається родоначальником російської релігійної філософії.
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