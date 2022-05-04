РФ має намір відрізати Україну від морів - Маляр

14:13 02 травня Київ, Україна

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що рф має намір відрізати Україну від Чорного та Азовського морів.

Про це йшлося під час телемарафону.

"Росія не залишає своїх планів захопити не лише географічні кордони Донецької та Луганської областей, вони зараз намагаються це зробити у Харківській області, Херсонській. Їхня мета - відрізати Україну від морів - Азовського та Чорного", - заявила заступниця міністра.

У середині квітня у рф заявили, що під час другого етапу "спецоперації" російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор до Криму. Також хочуть отримати контроль над півднем України, який надасть ще один вихід у Придністров'я.



За даними Генштабу ЗСУ, російські війська, що знаходяться на території Придністровського регіону Молдови, приведені у повну бойову готовність.



За інформацією Пентагону, рф на кілька днів відстає від графіка наступу на Донбас на сході України через жорсткий опір і проблеми з поставками, що продовжуються.