РФ має намір відрізати Україну від морів - Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що рф має намір відрізати Україну від Чорного та Азовського морів.
Про це йшлося під час телемарафону.
У середині квітня у рф заявили, що під час другого етапу "спецоперації" російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор до Криму. Також хочуть отримати контроль над півднем України, який надасть ще один вихід у Придністров'я.
За даними Генштабу ЗСУ, російські війська, що знаходяться на території Придністровського регіону Молдови, приведені у повну бойову готовність.
За інформацією Пентагону, рф на кілька днів відстає від графіка наступу на Донбас на сході України через жорсткий опір і проблеми з поставками, що продовжуються.
За даними Генштабу ЗСУ, російські війська, що знаходяться на території Придністровського регіону Молдови, приведені у повну бойову готовність.
За інформацією Пентагону, рф на кілька днів відстає від графіка наступу на Донбас на сході України через жорсткий опір і проблеми з поставками, що продовжуються.
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