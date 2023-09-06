Росія налагодила своє виробництво безпілотників - розвідка

Росія почала використовувати власні безпілотні літальні апарати односторонньої дії (OWA-UAV), що базуються на іранських розробках Shahed.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що російські сили імпортують системи іранського виробництва із вересня 2022 року.
Як вважають у розвідці, місцеве виробництво, ймовірно, дозволить росії налагодити надійніші постачання дронів.
Зазначається, що російські сили імпортують системи іранського виробництва із вересня 2022 року.
Як вважають у розвідці, місцеве виробництво, ймовірно, дозволить росії налагодити надійніші постачання дронів.
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