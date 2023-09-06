Росія налагодила своє виробництво безпілотників - розвідка

13:11 16 серпня Київ, Україна

Росія почала використовувати власні безпілотні літальні апарати односторонньої дії (OWA-UAV), що базуються на іранських розробках Shahed.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.



Зазначається, що російські сили імпортують системи іранського виробництва із вересня 2022 року.



Як вважають у розвідці, місцеве виробництво, ймовірно, дозволить росії налагодити надійніші постачання дронів.