РФ почала виводити деякі свої частини із Маріуполя

За даними Пентагону, деякі російські частини залишають Маріуполь та рухаються на північний захід.
На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії, що триває, на територію незалежної України, окупаційні війська РФ почали виводити деякі свої частини з Маріуполя.
Про це йдеться на веб-сайті оборонного відомства США. За даними Пентагону, деякі російські частини залишають Маріуполь та рухаються на північний захід.
За даними Пентагону, бої за місто продовжуються. Як зазначив під час брифінгу чиновник оборонного відомства, російські військові повністю не контролюють Маріуполь і саме тому окупанти продовжують завдавати як ракетних, так і авіаційних ударів.
Як зазначив чиновник, якби місто було повністю взяте, нема чого продовжувати його бомбардувати.
Про це йдеться на веб-сайті оборонного відомства США. За даними Пентагону, деякі російські частини залишають Маріуполь та рухаються на північний захід.
За даними Пентагону, бої за місто продовжуються. Як зазначив під час брифінгу чиновник оборонного відомства, російські військові повністю не контролюють Маріуполь і саме тому окупанти продовжують завдавати як ракетних, так і авіаційних ударів.
Як зазначив чиновник, якби місто було повністю взяте, нема чого продовжувати його бомбардувати.
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