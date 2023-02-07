Росія почала будувати в окупованому Новопскові стаціонарний крематорій

12:20 07 лютого Київ, Україна

Армія росії продовжує зазнавати значних втрат на лінії фронту. На Луганщині тіла загиблих російських військових.



Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Розуміючи, що ситуація особливо не покращиться надалі, окупанти почали будувати в окупованому Новопскові стаціонарний крематорій – уже риють котлован під будівництво.



Глава Луганської ОВА підкреслив, що росіяни прокладають собі шлях не військовою майстерністю, а виключно тілами своїх бійців – так було на всіх напрямках на території Луганщини ще з весни минулого року.



Гайдай також зазначив, що окупанти штурмують позиції ЗСУ, переодягаючись в український піксель: такий маскарад спостерігається по всій лінії фронту, але обман не особливо допомагає ворогові в просуванні, а кількість трупів збільшується.