Росія почала виробляти свою версію іранських дронів-камікадзе типу Shahed - CNN

12:11 13 серпня Київ, Україна

Як стало відомо, президент росії володимир путін доручив компанії Ростех наростити виробництво безпілотників, які атакують ціль шляхом самопідриву. У результаті українські міста почали атакувати російською версією іранських дронів-камікадзе типу Shahed.

У розташованій у Великій Британії організації, що займається вивченням компонентів озброєння, заявили, що росія почала виробляти власну версію "шахедів". Про це у суботу, 12 серпня, пише СNN.

Дослідники вказали, що дрони, позначені словом Герань, якими росіяни били по Україні, не були російськими. Вони були моделями Shahed-131 та Shahed-136 іранського виробництва.

Повідомляється, що минулого місяця дослідники Conflict Armament Research (CAR) отримали доступ до залишків двох російських безпілотників Герань-2, збитих на території України. Докладний аналіз цих фрагментів показав, що росія "почала виробляти та використовувати свою власну версію Shahed-136".

Фахівці відзначили, що дрони, що випускаються, мають "суттєві відмінності в конструкції планера і внутрішніх блоках, у тому числі для навігації".

"Це говорить про те, що ці два безпілотники були виготовлені в росії, а не в Ірані", - наголосили вони.

На думку дослідників, ця технологія є поворотним моментом у здатності москви розширити масштабне використання безпілотників.

"Те, що росія почала виробляти власні версії іранських дронів, знаменує собою значну еволюцію у можливостях країни в галузі БПЛА, що дозволить їй продовжувати використовувати одноразові БПЛА", - наголосили експерти.

Нагадаємо, раніше командувач Національної гвардії, полковник Олександр Півненко розповів про запеклу війну бойових дронів. Він заявив, що росіяни перейняли в українських захисників тактику використання дронів.