РФ почала готувати бомбосховища

09:01 28 квітня Київ, Україна

Південні регіони росії мають намір забезпечити надійну роботу системи екстреного оповіщення мешканців при загрозі надзвичайних ситуацій.

Регіональна влада також має привести в належний стан укриття та сховища.



Про це заявив секретар ради безпеки рф микола патрушев у середу, 27 квітня, повідомляють росЗМІ.

"Південні регіони росії повинні забезпечити надійну роботу системи, яка дозволяє екстрено сповістити населення при загрозі надзвичайних ситуацій, а також привести до належного стану бомбосховища", - сказав він.

Патрушев додав, що серед важливих завдань також має бути зміцнення матеріально-технічної бази та комплектування висококваліфікованими кадрами відомств та організацій, до функцій яких належить забезпечення хімічної та біологічної безпеки.

"Необхідно повсюдно привести захисні споруди цивільної оборони до належного стану", - заявив патрушев.