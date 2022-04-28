РФ почала готувати бомбосховища

Південні регіони росії мають намір забезпечити надійну роботу системи екстреного оповіщення мешканців при загрозі надзвичайних ситуацій.
Регіональна влада також має привести в належний стан укриття та сховища.
Про це заявив секретар ради безпеки рф микола патрушев у середу, 27 квітня, повідомляють росЗМІ.
Про це заявив секретар ради безпеки рф микола патрушев у середу, 27 квітня, повідомляють росЗМІ.
Патрушев додав, що серед важливих завдань також має бути зміцнення матеріально-технічної бази та комплектування висококваліфікованими кадрами відомств та організацій, до функцій яких належить забезпечення хімічної та біологічної безпеки.
Патрушев акцентував на наявності біологічних загроз та зазначив, що насамперед "важливо забезпечити медичне обстеження, а за необхідності вакцинування кожного", хто прибуває з "ЛДНР" та України.
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