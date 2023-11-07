Росія на Херсонщині планує "місячник" здачі українських паспортів для своєї пропаганди на ТБ

10:19 07 листопада Київ, Україна

В окупованому Стрілковому, на території Херсонської області, російські загарбники планують провести так званий "місячник" зі здачі українських паспортів з метою використання цієї події у своїй пропаганді.



Про це розповів речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, у ході загальнонаціонального телемарафону.

"У Стрілковому, Херсонська область, російські окупанти запланували провести так званий "місячник здачі українських паспортів"", - заявив Ковальов.

За його словами, окупанти мають намір фіксувати на відеокамери процес здачі українських паспортів громадянами, щоб згодом використати цей матеріал у своїй пропаганді на російському телебаченні.



Представник Генштабу також зазначив, що в районі населеного пункту Раденськ, на території Херсонської області, спостерігається збільшення випадків відмови мобілізованих російських терористів від виконання наказів про наступальні операції та збільшення кількості дезертирів у зв'язку із значними втратами у живій силі.