РФ може завершити конфлікт на Донбасі, але не хоче - США в ОБСЄ

20:50 25 березень Київ, Україна

У цьому місяці починається вже 8 рік збройної агресії РФ проти України, Кремль може завершити конфлікт на сході України вже завтра, але не хоче.

Про це сказала тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн на засіданні Постійної ради ОБСЄ в четвер.

"Російська агресія на сході України призвела до того, що понад 13 тис. осіб було вбито, ще понад 1,4 мільйона змушені покинути свої будинки. Держави-учасниці цієї Постійної ради і міжнародне співтовариство в переважній більшості послідовно засуджують Росію за порушення територіальної цілісності України, однак Москва продовжує агресію", - сказала вона.

Дипломат додала, що в цей самий час сім'ї в Росії також втрачають своїх близьких "в безглуздому конфлікті на сході України", який було розпочато Москвою.

"Наші російські колеги послідовно заперечують роль своєї країни в конфлікті. Але повторення брехні не робить її правдою. Росія продовжує здійснювати перешкоди мирному процесу, в тому числі в складі Тристоронньої контактної групи", - додала представниця Сполучених Штатів в ОБСЄ.

Вона зазначила, що реального прогресу на мирних переговорах можна очікувати, "тільки коли Росія дійсно визнає свою роль в конфлікті, який вона почала і підтримує, і тільки коли Росія почне сумлінно ставитися до переговорів в рамках мирного процесу".



Як зазначала Острієн, замість неправдивих звинувачень України у нібито небажанні виконувати Мінські домовленості, Росії краще зосередитися на виконанні своїх "мінських" зобов'язань.

"Росія повинна наказати силам, які вона озброює, тренує, управляє і спільно з якими воює, скласти зброю, а також розпустити незаконні збройні формування і вивести російську техніку з території України. Вона повинна негайно припинити встановлення нових наземних мін, сприяти безпечній доставці міжнародної гуманітарної допомоги на підконтрольні Росії території східної України і відновити повний контроль України над своїм міжнародно визнаним кордоном з Росією", - заявила вона.

За словами представника США в ОБСЄ, зробивши це, Росія могла б відразу завершити конфлікт на Донбасі, проте Москва не хоче цього.