Росія може в кінці тижня завдати масованого удару - Арестович

Цього тижня російські загарбники можуть завдати нового обстрілу крилатими ракетами та іранськими дронами-камікадзе по Україні.
Про це заявив радник Офісу Президента України Олексій Арестович під час розмови із російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube. За його словами, очікується обстріл крилатими ракетами та іранськими дронами-камікадзе "Shahed".
Про це заявив радник Офісу Президента України Олексій Арестович під час розмови із російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube. За його словами, очікується обстріл крилатими ракетами та іранськими дронами-камікадзе "Shahed".
Проте, за його словами, російські окупанти можуть відкласти чи перенести цей обстріл.
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