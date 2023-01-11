Росія може в кінці тижня завдати масованого удару - Арестович

10:16 11 січня Київ, Україна

Цього тижня російські загарбники можуть завдати нового обстрілу крилатими ракетами та іранськими дронами-камікадзе по Україні.

Про це заявив радник Офісу Президента України Олексій Арестович під час розмови із російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube. За його словами, очікується обстріл крилатими ракетами та іранськими дронами-камікадзе "Shahed".
"Рано чи пізно він відбудеться. За термінами це виходить 12-15 січня, кінець цього тижня. Але необов'язково. Це так виходить за ритмами, в яких вони стріляють", - сказав Арестович.
Проте, за його словами, російські окупанти можуть відкласти чи перенести цей обстріл.