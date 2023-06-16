Росія може виробляти за місяць два «Кинджали» – ГУР

"Вони щонайменше двічі на місяць завозять Калібри в окупований Крим. Наразі росіяни спроможні виробляти близько 25 Калібрів на місяць, Х-101 – 35 одиниць, Кинджалів – дві одиниці на місяць, балістичних ракет 9М723 до Іскандер-М – п'ять одиниць”, – сказав він.