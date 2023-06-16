Росія може виробляти за місяць два «Кинджали» – ГУР

12:26 19 травня Київ, Україна

Країна-агресор росія продовжує порушувати міжнародні санкції та активно збільшує виробництво ракет, повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скибицький.

За його словами, уламки використаних ворогом ракет вказують, що вони щойно зійшли з конвеєра – у першому кварталі 2023 року.
"Вони щонайменше двічі на місяць завозять Калібри в окупований Крим. Наразі росіяни спроможні виробляти близько 25 Калібрів на місяць, Х-101 – 35 одиниць, Кинджалів – дві одиниці на місяць, балістичних ракет 9М723 до Іскандер-М – п'ять одиниць”, – сказав він.
За його словами, "таким чином їм вдається завозити комплектувальні для виробництва ракетного озброєння, незважаючи на міжнародні санкції".