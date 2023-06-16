Росія може виробляти за місяць два «Кинджали» – ГУР

Країна-агресор росія продовжує порушувати міжнародні санкції та активно збільшує виробництво ракет, повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скибицький.
За його словами, уламки використаних ворогом ракет вказують, що вони щойно зійшли з конвеєра – у першому кварталі 2023 року.
За його словами, уламки використаних ворогом ракет вказують, що вони щойно зійшли з конвеєра – у першому кварталі 2023 року.
За його словами, "таким чином їм вдається завозити комплектувальні для виробництва ракетного озброєння, незважаючи на міжнародні санкції".
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