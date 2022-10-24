РФ використовує Shahed-136, щоб пробити ППО України - британська розвідка

09:32 24 жовтня Київ, Україна

У британській розвідці вважають, що росія використовує велику кількість іранських дронів Shahed-136, щоб пробити українську протиповітряну оборону.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.



У відомстві зазначили, що росія продовжує використовувати іранські безпілотники проти цілей по всій Україні, а ЗСУ все успішніше збивають їх. Офіційні джерела, включно з президентом Володимиром Зеленським, стверджують, що перехоплюється до 85% атак.



У британській розвідці зазначили, що дрони-камікадзе повільні, галасливі та низько літають, що дозволяє легко атакувати одиночні літальні апарати звичайними засобами ППО.