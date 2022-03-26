РФ штучно затягує обмін полоненими

15:52 05 листопада Київ, Україна

Російська Федерація навмисне затягує питання про обмін полоненими. Списки, які були передані на розгляд Москви, так і не були підписані, а подавалися вони неодноразово.



Про це розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, в українському плані дій щодо врегулювання на Донбасі немає конкретної дати для обміну полоненими.

"Ми вже кілька разів надіслали списки за чотирма категоріями. Представники Російської Федерації та їхні "підшефні" досі не надали зустрічні списки. Щоб була довіра всіх сторін, представники Червоного Хреста повинні отримати безперешкодний доступ в усі місця утримання осіб. Україна зі свого боку цю умову виконала", - зазначив він.

Раніше глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що обмін полоненими в форматі "всіх на всіх" має відбутися не пізніше 15 грудня 2020 року.