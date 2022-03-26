РФ штучно затягує обмін полоненими

Російська Федерація навмисне затягує питання про обмін полоненими. Списки, які були передані на розгляд Москви, так і не були підписані, а подавалися вони неодноразово.
Про це розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
За його словами, в українському плані дій щодо врегулювання на Донбасі немає конкретної дати для обміну полоненими.
Раніше глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що обмін полоненими в форматі "всіх на всіх" має відбутися не пізніше 15 грудня 2020 року.
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