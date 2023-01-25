Росія шукає ремонтників для ЗАЕС серед білоруських атомників - Енергоатом

16:53 25 січня Київ, Україна

Росіяни вербують у білорусі ремонтників, щоби відправити їх на Запорізьку АЕС. Таким чином окупанти намагаються відновити стабільну роботу станції після обстрілів. Про це повідомляє Енергоатом.

"Рашисти намагаються завербувати для роботи на ЗАЕС півтори сотні білоруських ремонтників. Окупанти все ще шукають персонал для функціонування станції, намагаючись хоч якось упоратися на ній", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, росіяни хочуть завербувати 150 фахівців із ремонту, які раніше працювали на Білоруській АЕС.

"Очевидно, вони потрібні для того, щоб на швидку руку чинити пошкодження, що виникають в результаті обстрілів, які самі ж росіяни і влаштовують. А змусити українських атомників до співпраці російським окупантам не вдається", – додали в Енергоатомі.

Зазначається, що росіяни продовжують обіцяти співробітникам ЗАЕС "вигідні умови", а також загрожують, залякують та тримають у полоні. Проте, ці методи не впливають на кількість кваліфікованого персоналу, якого на станції катастрофічно не вистачає.

Нагадаємо, нещодавно росія звинуватила Україну в нібито зберіганні зброї на територіях АЕС. Проте, інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) під час відповідної перевірки цю інформацію спростували.