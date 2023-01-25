Росія шукає ремонтників для ЗАЕС серед білоруських атомників - Енергоатом

Росіяни вербують у білорусі ремонтників, щоби відправити їх на Запорізьку АЕС. Таким чином окупанти намагаються відновити стабільну роботу станції після обстрілів. Про це повідомляє Енергоатом.
За попередніми даними, росіяни хочуть завербувати 150 фахівців із ремонту, які раніше працювали на Білоруській АЕС.
Зазначається, що росіяни продовжують обіцяти співробітникам ЗАЕС "вигідні умови", а також загрожують, залякують та тримають у полоні. Проте, ці методи не впливають на кількість кваліфікованого персоналу, якого на станції катастрофічно не вистачає.
Нагадаємо, нещодавно росія звинуватила Україну в нібито зберіганні зброї на територіях АЕС. Проте, інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) під час відповідної перевірки цю інформацію спростували.
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